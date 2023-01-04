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12:31, 4 января 2023Интернет и СМИ

В эфире польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»

На бегущей строке польского канала TVP Info увидели надпись «Героическая оборона России»

Фото: @LeskiPiotr

На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России». Об этом сообщает Gazeta Polska.

Ведущая эфира рассказывала о конфликте на Украине, а также о том, что Россия готовит специальные штурмовые группы из недавно мобилизованных. Эти слова сопровождался красной бегущей полосой со словами «Героическая оборона России».

До сих пор представители телеканала никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины. По его мнению, Варшава будет наращивать свой контингент на Украине. В частности, там могут появиться польские частные военные компании.

10 декабря капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Польша наращивает военный контингент для того, чтобы забрать обратно свои исторические территории на западе Украины.

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Алина Гончарова
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