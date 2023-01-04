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19:05, 4 января 2023Мир

Путину предрекли прорыв морской обороны НАТО с помощью «Цирконов»

Express: Путин помешал Западу «зайти слишком далеко» с помощью новых разработок

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными комплексами «Циркон», способно прорвать морскую оборону НАТО. Такой исход предрекли в газете Express в среду, 4 января.

Авторы статьи также отметили, что главе российского государства удалось с помощью новых передовых разработок помешать Западу «зайти слишком далеко» в попытках превратить украинский конфликт в более масштабное противостояние.

Ранее Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. По словам главы государства, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира. Президент пообещал, что «Циркон» будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.

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Зарина Дзагоева
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