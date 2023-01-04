В США заявили о стремлении России добиться прогресса около Артемовска

Представитель администрации США заявил, что РФ хочет добиться прогресса около Артемовска

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что российские силы стремятся добиться прогресса в боевых действиях около Артемовска (украинское название города — Бахмут). Его слова передает ТАСС.

По его словам, российская сторона «вложила серьезные усилия» и уже добилась «постепенно нарастающего прогресса». «И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса», — отметил он.

Американский представитель добавил, что украинские силы «все еще храбро бьются» за Артемовск. При этом он подчеркнул, что исход боевых действий в настоящее время не определен, а в ближайшие месяцы они будут продолжаться, несмотря на тяжелые погодные условия.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Артемовске создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом.