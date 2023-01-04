Бывшего бойца UFC арестовали по подозрению в убийстве

Бывшего американского бойца UFC Фила Барони арестовали по подозрению в убийстве девушки

Бывшего американского бойца смешанного стиля (MMA) Фила Барони, выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), арестовали в Мексике. Об этом сообщает Tribuna de la Bahía.

46-летнего спортсмена арестовали по подозрению в убийстве своей девушки. По информации источника, женщину нашли мертвой в отеле после того, как спортсмен, узнав об измене, избил ее. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

Отмечается, что Барони в этот момент находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На данный момент он ожидает решения суда.

Всего Барони провел в MMA 35 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 19 поражений. Американец был бойцом UFC с 2001 по 2005 год. Также он выступал в PRIDE, Bellator, Strikeforce, ONE FC и других промоушенах. Барони завершил карьеру в 2019 году.

