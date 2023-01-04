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06:04, 4 января 2023Мир

В США рассказали о расколе в американских политических кругах из-за Украины

WP сообщила об идеологическом расколе среди политиков США по поводу поддержки Украины

Фото: Andrew Harnik / Globallookpress.com

Украину необходимо спасти от внутриамериканских культурных войн, так как в США среди различных политических сил существует раскол по поводу целесообразности дальнейшей поддержки Киева, пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джейсон Уиллик.

По его словам, элиты республиканской и демократической партий едины в поддержке Украины и готовы помочь ей отразить наступающие российские войска — американским оружием и логистикой. Несмотря на это, огромное количество правых в политических кругах начинают сомневаться в правильности решений по Украине. По мнению эксперта, игнорировать это мнение республиканского крыла несложно. «Но для Вашингтона будет куда плодотворнее оградить конфликт от внутриамериканских культурных войн», — рассказал автор.

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По его словам, американскому руководству целесообразнее объяснить поддержку Украины «не как бессрочную идеологическую миссию, а как ограниченную защиту национального суверенитета», а также демонстрацию военной мощи государства.

«Заморские конфликты нередко вязнут в американских спорах насчет национального самосознания. Но это отнюдь не означает, что лидеры обязаны погружаться в вытекающий из этого идеологический раскол. Конфликт постепенно вступает в новую фазу, и администрации придется задуматься, какой способ его урегулирования для США наиболее приемлем», — сообщил обозреватель.

Согласно отчету исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs, опубликованному в декабре 2022 года, уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов.

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Марина Совина
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