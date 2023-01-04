США заявили о нелегитимности правительства президента Венесуэлы

Госдеп: США продолжают считать нелегитимным правительство президента Венесуэлы Мадуро

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на фоне решения оппозиции Венесуэлы ликвидировать временное правительство, которым руководил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, рассказал, что США до сих пор считают правительство президента Николаса Мадуро нелегитимным, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день мы по-прежнему признаем единственный избранный демократическим образом институт, и это [оппозиционная] Национальная ассамблея [в составе по итогам парламентских выборов] 2015 года», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Он добавил, что США не изменят своего подхода к Мадуро и продолжат считать его правительство нелегитимным.

Ранее оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране. В ходе повторного слушания решение поддержали 72 члена собрания из 104, еще 29 выступили против.