Метеоролог рассказал о грозящих россиянам волнах жары

Вильфанд: россиян к концу века могут настичь опасные волны жары

За последние 30 лет средние январские температуры в Москве выросли на три градуса. Если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, к концу века стоит ожидать не только рост числа опасных природных явлений, но и волн жары, чреватых ростом смертности. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Глобальное потепление особенно выражено в умеренных и высоких широтах. Если по всему миру в среднем температуры выросли на 0,17 градуса, то в умеренных широтах, в том числе, на территории нашей страны, в Евразии, скорость потепления выше в 2,5-3 раза. На севере Якутии, даже на европейской части нашей страны за 10 лет средние температуры выросли на 0,5-0,6 градусов», — сказал Вильфанд.

Только в Москве, по словам метеоролога, за последние 30 лет январские температуры повысились более чем на три градуса. Дело в том, что, как объяснил Вильфанд, именно в зимние периоды глобальное потепление особенно ощутимо из-за того, что летом солнце выступает в качестве стабилизирующего фактора, в то время как зимой температуры определяются циркуляциями в атмосфере.

«Кроме того, погода становится очень изменчивой: летом мы все чаще сталкиваемся с очень холодными и дождливыми периодами, которые сменяются жаркими и засушливыми. А в начале декабря, к примеру, не только в Москве, но и на Урале, Волге, в центральной России температуры были ниже на 7-10 градусов», — напомнил метеоролог.

Даже если представить, что человечеству удастся достичь углеродной нейтральности уже завтра, в атмосферу перестанут поступать парниковые газы, потепление климата, по словам Вильфанда, продолжится до конца века.

Если метан перестанет поступать, то полностью из атмосферы он исчезнет только примерно через десять лет. Все сложнее с двуокисью углерода: только через 30 лет ее концентрация сократится вдвое Роман Вильфанд метеоролог

Особенно остро глобальное потепление отразится на россиянах и их соседях по широтам. Метеоролог подчеркнул, что, если остановить потепление не удастся, летние периоды станут невыносимо жаркими, а особенную опасность для людей будут представлять волны тепла.

«Это ситуация, когда в теплое время года температура оказывается выше нормы на 5-7 градусов, а продолжительность составляет более 5-7 дней. Это очень опасная жара, когда существенно увеличивается число летальных исходов, ведь организм человека не способен так быстро адаптироваться к изменениям в климате», — предупредил собеседник Ленты.ру.

Ранее стало известно, что в 2022 году экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов (15,9 триллиона рублей). Такую оценку последствиям разрушительных ураганов, наводнений и пожаров дали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re, пишет Bloomberg.