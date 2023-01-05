Володин отреагировал на планы Германии передать замороженные активы России Киеву

Володин: передача Германией активов РФ Киеву приведет к игнорированию международного права

Изъятие Германией замороженных активов России и их передача Киеву приведет к тому, что другие страны начнут игнорировать международное право. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — говорится в публикации.

Спикер Госдумы добавил, что после принятия соответствующего решения Россия будет иметь право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

Так Володин отреагировал на информацию агентства Bloomberg о том, что Берлин допускает отправку замороженных российских активов на восстановление Украины при условии, что союзники поступят так же, а юридические вопросы будет возможно решить.

По данным агентства, в Германии рассматривают возможность конфисковать активы россиян, чья причастность к украинскому конфликту доказана, однако в правительстве пока нет единой позиции по данному вопросу. Так, для некоторых участников обсуждения данный вариант кажется самым выгодным с юридической точки зрения. В то же время в стране опасаются, что конфискация активов будет проводиться годами из-за судебных процессов, в ходе которых будет доказана причастность того или иного человека к конфликту.

Как заявлял депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, для конфискации российских активов нет законных оснований. По его словам, таким действиям препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека. Он предположил, что Евросоюз будет конфисковывать не частные активы, а средства государства, в том числе Центробанка.

