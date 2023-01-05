Грузинский боец UFC подрался в испанском баре

Грузинский боец UFC Илия Топурия подрался в испанском баре

Испанский боец смешанного стиля (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия стал участником конфликта в одном из баров в Испании. Об этом сообщает Cageside Press.

В сети появился ролик, на котором видно, как неизвестный мужчина подходит к играющему в автомат бойцу и толкает его в плечо. В ответ Топурия нанес несколько ударов, после которых незнакомец оказался на полу.

Боец, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказался комментировать инцидент. О состоянии пострадавшего в драке ничего не известно.

Последний бой в UFC Топурия провел 10 декабря. Он одержал победу над американцем Брайсом Митчеллом. Всего спортсмен провел 13 поединков в ММА и победил во всех из них.