Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:58, 5 января 2023Путешествия

Россиянки бросились рожать за границей

The Guardian: россиянки собрались рожать в Аргентине

Фото: Carlo Navarro / Unsplash

Гражданки России бросились рожать в Аргентине. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в упомянутую страну переехали до 2,5 тысячи россиян. Большинство из них — беременные женщины, которые собираются родить за границей. «В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — добавил эксперт.

Материалы по теме:
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу» Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу»Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
29 июля 2020
«Роды просто раздавили». Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
«Роды просто раздавили».Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
28 мая 2021

Руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова рассказала, что Буэнос-Айрес пользуется популярность ввиду того, что для въезда в страну не нужна виза. Кроме того, по ее словам, продлить пребывание в Аргентине и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Известно, что ранее пользующимся спросом направлением для родильного туризма были США, однако поездки в эту страну усложнились из-за пандемии коронавируса и боевых действий на Украине.

В апреле 2022 года жительница Лондона, не знавшая о своей беременности, неожиданно для себя родила сына в туалете больницы. 23-летняя Лален Малик рассказала, что в конце марта почувствовала сильную боль в животе и вместе с матерью поехала в больницу. В ожидании приема она отлучилась в туалет, а затем заметила в унитазе новорожденного ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Посольство США обратилось к россиянам
Стали известны первые слова короля Британии после рождения принца Гарри
Волочкова поделилась видео топлес с отдыха
На Украине увидели бойцов спецподразделений Запада
Экс-полковник британской армии допустил начало войны России и НАТО в 2023 году
Смертельное ДТП с маршруткой и легковушкой на российской трассе попало на видео
Украине предрекли масштабное наступление зимой
Россиянки бросились рожать за границей
В Румынии засняли поезд с турецкими бронеавтомобилями для Украины
Названы самые популярные у россиян блюда на рождественском столе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.