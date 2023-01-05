Россиянки бросились рожать за границей

The Guardian: россиянки собрались рожать в Аргентине

Гражданки России бросились рожать в Аргентине. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в упомянутую страну переехали до 2,5 тысячи россиян. Большинство из них — беременные женщины, которые собираются родить за границей. «В 2023 году это число может вырасти до 10 000», — добавил эксперт.

Руководитель агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова рассказала, что Буэнос-Айрес пользуется популярность ввиду того, что для въезда в страну не нужна виза. Кроме того, по ее словам, продлить пребывание в Аргентине и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.

Известно, что ранее пользующимся спросом направлением для родильного туризма были США, однако поездки в эту страну усложнились из-за пандемии коронавируса и боевых действий на Украине.

В апреле 2022 года жительница Лондона, не знавшая о своей беременности, неожиданно для себя родила сына в туалете больницы. 23-летняя Лален Малик рассказала, что в конце марта почувствовала сильную боль в животе и вместе с матерью поехала в больницу. В ожидании приема она отлучилась в туалет, а затем заметила в унитазе новорожденного ребенка.