Назван срок передачи ВМФ подлодки для «Циркона»

АПЛ «Пермь», которая станет носителем «Циркона», передадут ВМФ РФ в 2026 году

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), которая станет первым штатным носителем подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон», будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году. Об этом стало известно ТАСС от близкого к ведомству источника.

Как рассказал собеседник агентства, в конце 2024-го или начале 2025 года «Пермь» выйдет на испытания. Отмечается, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракеты «Циркон» гарантированно преодолевают любую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Он уточнил, что эти ракеты развивают скорость до девяти Махов и способны преодолевать до тысячи километров.