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20:57, 5 января 2023Мир

ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Гутерриш расформировал миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: пресс-служба Южного военного округа / РИА Новости

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), произошедшем летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы организации Стефана Дюжаррика.

Указывается, что такое решение принято из-за «отсутствия условий для направления миссии на место происшествия». При этом поясняется, что ООН вновь готова вновь собрать миссию при получении гарантий безопасности для нее.

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — пояснил Дюжаррик.

Вооруженные силы Украины в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. В Минобороны РФ заявили, что жертвами ракетного удара стали 50 человек.

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Антон Похиляк
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