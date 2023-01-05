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10:20, 5 января 2023Спорт

Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Канада сыграет с Чехией в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Cборная Канады по хоккею вышла в финал домашнего молодежного чемпионата мира, который проходит в Галифаксе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале турнира, который прошел в ночь на 5 января, канадцы со счетом 6:2 разгромили сборную США. «Кленовые листья» к середине первого периода дважды пропустили, но затем отправили в ворота соперника шесть безответных шайб.

Первый финалист молодежного чемпионата мира определился днем ранее. Сборная Чехии в овертайме обыграла Швецию (2:1). Решающий матч состоится 6 января в 02:30 по московскому времени.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Алексей Гусев
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