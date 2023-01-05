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07:52, 5 января 2023Экономика

Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»

Посол Индонезии заявил, что страна в процессе рассмотрения использования карт «Мир»

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

Индонезия «пока в процессе» рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Он отметил, что власти рекомендовали индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования данных карт. В то же время дипломат признал, что процесс займет определенное время. Хосе Антонио Морато Таварес также сообщил, что Индонезии известно об использовании карт «Мир» в разных странах, в том числе Турции и Вьетнаме.

Посол азиатской страны также добавил, что в Индонезии в настоящее время живут около 40 тысяч граждан России. По его словам, россияне находят способы проводить банковские операции.

Ранее власти Шри-Ланки решили внедрить систему «Мир» на территории страны, но спустя некоторое время передумали. Одной из основных причин, по которой местные власти отказались от этой идеи, называется санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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