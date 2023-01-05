«Реал» решил купить игрока сборной Англии за 120 миллионов евро

Marca: «Реал» готов заплатить 120 миллионов евро за игрока сборной Англии Беллингема

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанцы готовы заплатить за хавбека больше 120 миллионов евро. Представители мадридского клуба уверены, что в январе переговоры значительно продвинутся.

19-летний Беллингем выступает за «Боруссию» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три голевые передачи.

На счету хавбека один гол в 18 играх за сборную Англии. Портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.