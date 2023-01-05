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10:39, 5 января 2023Спорт

Капризов повторил клубный рекорд Миннесоты

Кирилл Капризов оформил дубль в игре с «Тампа-Бэй» и повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Фото: Bruce Fedyck / Unsplash

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хозяева одержали победу со счетом 5:1, а россиянин довел количество заброшенных шайб в сезоне до 22. Кроме того, Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты», принадлежавший словаку Мариану Габорику. Форвард отметился результативными действиями в 14-м домашнем матче подряд.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд, набрала 46 очков и находится на пятом месте в Западной конференции. «Тампа» занимает пятую позицию в Восточной конференции.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Алексей Гусев
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