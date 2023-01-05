В Румынии засняли поезд с турецкими бронеавтомобилями для Украины

В Румынии замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi для ВСУ

В Румынии был замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi. Видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах засняты несколько десятков автомобилей на платформах грузового эшелона, проходящих через станцию. Точное место съемки не называется. Утверждается, что автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В октябре военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области украинские силы используют различные образцы зарубежной техники, в том числе бронемашины Kirpi.

Ранее в том же месяце российские военные под Херсоном уничтожили и захватили несколько Kirpi, которые были поставлены украинским военным.

