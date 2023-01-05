Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 5 января 2023Мир

В Румынии засняли поезд с турецкими бронеавтомобилями для Украины

В Румынии замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi для ВСУ

В Румынии был замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi. Видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах засняты несколько десятков автомобилей на платформах грузового эшелона, проходящих через станцию. Точное место съемки не называется. Утверждается, что автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В октябре военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал, что при попытках наступления на северо-востоке Херсонской области украинские силы используют различные образцы зарубежной техники, в том числе бронемашины Kirpi.

Ранее в том же месяце российские военные под Херсоном уничтожили и захватили несколько Kirpi, которые были поставлены украинским военным.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Посольство США обратилось к россиянам
В Белоруссии начался суд над Нобелевским лауреатом
Стали известны первые слова короля Британии после рождения принца Гарри
Волочкова поделилась видео топлес с отдыха
На Украине увидели бойцов спецподразделений Запада
Экс-полковник британской армии допустил начало войны России и НАТО в 2023 году
Смертельное ДТП с маршруткой и легковушкой на российской трассе попало на видео
Украине предрекли масштабное наступление зимой
Россиянки бросились рожать за границей
В Румынии засняли поезд с турецкими бронеавтомобилями для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.