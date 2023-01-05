Минобороны сообщило о перехвате снарядов HIMARS

Минобороны заявило о перехвате пяти снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР и Херсонской области

В районах Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области перехвачены американские снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом журналистам 5 января сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известно, что перехваченные пять снарядов и четыре ракеты были замечены в населенных пунктах Белогоровка и Гавриловка.

В декабре 2022 года российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской области.