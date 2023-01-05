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14:03, 5 января 2023Россия

Российская артиллерия нанесла удар по десантникам ВСУ под Донецком

Минобороны заявило о поражении артиллерией десантников ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по десантникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что огнем артиллерии были поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе сел Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки в результате действий российских войск на краснолиманском направлении противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 7937 единиц военной автомобильной спецтехники, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, 971 боевую машину реактивных систем залпового огня, 7422 танка и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2834 беспилотника, 359 самолетов и 199 вертолетов ВСУ.

Накануне российское оборонное ведомство заявило об уничтожении на краснолиманском направлении пяти диверсионно-разведывательных групп противника. По словам Конашенкова, удар был нанесен по подразделениям ВСУ в районе села Невское в Луганской народной республике, а также возле Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в ДНР.

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Константин Лысяков
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