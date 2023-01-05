Германия передала Украине шерстяные одеяла и дроны

Правительство Германии опубликовало перечень из нового пакета военной помощи Украине

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Полный список отправленных вооружений и снаряжения опубликован на сайте федерального правительства.

В пакет вошли в том числе 20 пусковых установок калибра 70 мм на пикапах с запасом ракет, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных автомобилей, 13 танковых тягачей M1070 Oshkosh, 7 единиц автомобильной техники для тылового обеспечения, 143 пикапа, 216 генераторов, 35 машин для погрузочно-разгрузочных работ, 148 мобильных систем отопления, 26 разведывательных дронов, 36 машин скорой помощи, 13 тяжелых грузовиков с прицепом, 55 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов, 30 систем для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Помимо вооружения и военной техники, Германия передала Украине 36 400 шерстяных одеял, 200 палаток, 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов, 240 тысяч зимних шапок, 100 тысяч наборов первой помощи, 405 тысяч упаковок сухпайков и 67 тысяч холодильников для медикаментов.

31 декабря канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил о планах поддерживать Украину, несмотря на последствия, с которыми сталкиваются граждане страны. По его словам, они каждый день испытывают на себе последствия украинского конфликта «при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ». При этом он подчеркнул, что это год «сплоченности и силы», и Евросоюз с НАТО стали более сплоченными, чем когда-либо.