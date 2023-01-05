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06:32, 5 января 2023Мир

Названы главные задачи Байдена на 2023 год

FP: президент США Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках оружия Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения Киеву. Такой прогноз дали аналитики издания Foreign Policy (FP).

Отмечается, что Вашингтон оказался крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, и «основная задача администрации Байдена — в поддержании стабильных поставок оружия» для продолжения конфликта. Одновременно с этим Байдену придется «сбалансировать обязательства», учитывая уровень боеготовности собственных вооруженных сил и повышенный контроль со стороны республиканцев в Конгрессе.

Еще одной задачей американского лидера станет обеспечение страны достаточным объемом энергоресурсов, чтобы не допустить новых скачков цен внутри страны и, возможно, за рубежом. Также отмечается тенденция на продолжение технологического соперничества с Китаем в области микроэлектроники, а также на недопущение распространения в мире ядерного оружия.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также в Белом доме сообщили, что новые пакеты военной помощи Киеву могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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