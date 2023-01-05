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09:27, 5 января 2023Культура

Попавший под снегоуборочную машину звезда «Мстителей» обратился к фанатам

Травмированный актер фильмов Marvel Джереми Реннер поблагодарил фанатов за поддержку

Фото: @jeremyrenner

Попавший под снегоуборочную машину голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер обратился к своим фанатам. Соответствующее обращение он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актер опубликовал селфи из больницы. «Спасибо всем за теплые слова. Я не совсем в форме, чтобы печатать. Посылаю вам всем свою любовь», — говорится в сообщении. На снимке видно, что у знаменитости также повреждено лицо.

Представительница Реннера Саманта Маст уточнила, что во время инцидента актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены его семьи могли покинуть его резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, Реннер заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Он попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины, пишет CNN.

2 января актер перенес операцию. В настоящее время Реннер находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

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Ксения Назарова
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