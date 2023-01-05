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13:57, 5 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении военных ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 40 военных ВСУ на южно-донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом журналистам 5 января сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным российского ведомства, боестолкновения произошли в районе населенного пункта Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два пикапа.

4 января подразделения ВСУ предпринимали попытки контратаковать позиции российских войск на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка. По данным военного ведомства, все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.

3 января Минобороны сообщило, что в результате удара ВКС России по пунктам дислокации иностранного легиона в районах Масляковки и Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены более 130 наемников.

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Варвара Кошечкина
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