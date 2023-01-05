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10:54, 5 января 2023Экономика

В Югре появится первая особая экономическая зона

Правительство утвердило создание первой в Югре особой экономической зоны «Нягань»

Фото: Daniil Silantev / Unsplash

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) появится первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) «Нягань». Постановление о ее создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

На территории новой ОЭЗ площадью 273 гектара будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также кормового белка. Также в «Нягани» разместят центр обработки данных.

Ожидается, что в эти проекты будет инвестировано около 25 миллиардов рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.

Ранее стало известно, что к 2024 году в Чувашии будет создана ОЭЗ «Новочебоксарск». Также новая ОЭЗ «Химпром» появится в Волгоградской области. Там будут производить метанол, уксусную кислоту, биопротеины и химические средства защиты растений.

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Константин Лысяков
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