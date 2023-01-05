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23:59, 5 января 2023Интернет и СМИ

В Германии обвинили США в эскалации конфликта на Украине

Junge Freiheit: политологи Геро и Ритц обвинили США в эскалации конфликта на Украине

Фото: Norbert Braun / Unsplash

США несут непосредственную ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявили немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Их слова приводит обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.

По мнению политологов, президент Украины Владимир Зеленский теперь руководит разрушенной страной с огромными долгами, которая политически полностью зависит от Соединенных Штатов.

Эксперты считают, что дальнейшая поддержка украинской стороны Европой приведет к разрушению Евросоюза с последующей перезагрузкой отношений с Россией.

Хенц назвал заявления политологов смелыми, подчеркнул, что они опровергли «общепринятые на Западе положения».

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

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Марина Совина
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