В Германии обвинили США в эскалации конфликта на Украине

Junge Freiheit: политологи Геро и Ритц обвинили США в эскалации конфликта на Украине

США несут непосредственную ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявили немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Их слова приводит обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.

По мнению политологов, президент Украины Владимир Зеленский теперь руководит разрушенной страной с огромными долгами, которая политически полностью зависит от Соединенных Штатов.

Эксперты считают, что дальнейшая поддержка украинской стороны Европой приведет к разрушению Евросоюза с последующей перезагрузкой отношений с Россией.

Хенц назвал заявления политологов смелыми, подчеркнул, что они опровергли «общепринятые на Западе положения».

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

