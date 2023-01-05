В Германии обвинили США в эскалации конфликта на Украине
США несут непосредственную ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявили немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Их слова приводит обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.
По мнению политологов, президент Украины Владимир Зеленский теперь руководит разрушенной страной с огромными долгами, которая политически полностью зависит от Соединенных Штатов.
Эксперты считают, что дальнейшая поддержка украинской стороны Европой приведет к разрушению Евросоюза с последующей перезагрузкой отношений с Россией.
Хенц назвал заявления политологов смелыми, подчеркнул, что они опровергли «общепринятые на Западе положения».
21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.