Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:37, 6 января 2023Забота о себе

Диетолог назвала способ похудеть после новогодних праздников

Врач Королева посоветовала после праздников есть больше овощей и исключить из рациона соль

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Life.ru назвала способ похудеть после новогодних праздников.

Специалист подчеркнула, что у желающих сбросить лишние килограммы 50 процентов рациона должны составлять овощи на пару. Она посоветовала употреблять в день 500-700 граммов овощей. «Они не только создают условия для поддержания иммунитета, но и обеспечивают хорошую детоксикацию, то есть выведение тех продуктов, которые накопились в организме как результат злоупотребления большого количества сладкого и жирного», — сказала она.

Врач также отметила, что стоит включить в рацион витаминные добавки и употреблять побольше белков натурального происхождения. «Два-три раза в неделю мясо красное, для людей 45 плюс — один раз в десять дней или в неделю», — добавила она.

По словам диетолога, следует отказаться от соли, поскольку она задерживает влагу. Кроме того, Королева порекомендовала пить побольше воды, чтобы организм побыстрее избавился от лишних веществ. «И если мы уберем соль и будем пить достаточное количество жидкости, то более половины набранного мы потеряем, вы сразу почувствуете результат», — заявила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество
Во Франции придумали способ отказать Зеленскому
В США заявили о панике в стране из-за России
Россияне назвали самую похищаемую в советские годы модель шапки
Диетолог назвала способ похудеть после новогодних праздников
Арестован предполагаемый убийца ведущей «Русского радио»
Украинский депутат обвинил Зеленского в попытке его убить
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами
Коуч высказалась о необходимости исполнения детских желаний
Российский губернатор сообщил о гибели шести военнослужащих в зоне спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.