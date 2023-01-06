Диетолог назвала способ похудеть после новогодних праздников

Врач Королева посоветовала после праздников есть больше овощей и исключить из рациона соль

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Life.ru назвала способ похудеть после новогодних праздников.

Специалист подчеркнула, что у желающих сбросить лишние килограммы 50 процентов рациона должны составлять овощи на пару. Она посоветовала употреблять в день 500-700 граммов овощей. «Они не только создают условия для поддержания иммунитета, но и обеспечивают хорошую детоксикацию, то есть выведение тех продуктов, которые накопились в организме как результат злоупотребления большого количества сладкого и жирного», — сказала она.

Врач также отметила, что стоит включить в рацион витаминные добавки и употреблять побольше белков натурального происхождения. «Два-три раза в неделю мясо красное, для людей 45 плюс — один раз в десять дней или в неделю», — добавила она.

По словам диетолога, следует отказаться от соли, поскольку она задерживает влагу. Кроме того, Королева порекомендовала пить побольше воды, чтобы организм побыстрее избавился от лишних веществ. «И если мы уберем соль и будем пить достаточное количество жидкости, то более половины набранного мы потеряем, вы сразу почувствуете результат», — заявила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее.