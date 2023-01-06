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06:36, 6 января 2023Силовые структуры

Восемь человек пострадали в крупном ДТП на юге Москвы

МВД: 8 человек пострадали в крупном ДТП на Севастопольском проспекте в Москве

Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате крупного ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу столичного главка МВД.

Авария произошла вечером 5 декабря у дома 7 на Севастопольском проспекте. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля Porsche, выехал на встречную полосу.

На кардах, с места происшествия, опубликованных столичным Дептрансом, видно, как автомобили от удара на большой скорости отбросило на пешеходный переход, где в этот момент находилась мать с ребенком. Малыш вылетел из коляски, но, по предварительным данным, не пострадал. Женщина получила перелом руки.

В столичном главке добавили, что сотрудники на месте устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате тройного ДТП на трассе в Сочи. По предварительным данным, водитель каршеринга уснул за рулем в тоннеле и вылетел на встречную полосу.

Марина Совина
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