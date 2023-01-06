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08:14, 6 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала решивших поджечь военкомат россиян

Baza: ФСБ задержала Ростова-на-Дону 3 человек по подозрению в намерении поджечь военкомат

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

ФСБ задержала трех человек в Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат. Среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

По его информации, в ночь на 3 января были задержаны 21-летний Ахмед Р., а также 17-летний студент колледжа технологий машиностроения Илья К. и 17- летний студента института управления, бизнеса и права Иван Б.

По версии следствия, они договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей «Молотова». Однако претворить задумку не смогли по не зависящим от них причинам.

Сейчас все трое задержаны, в их домах прошли обыски.

27 декабря в Подольске правоохранители задержали двух пенсионерок за попытку поджога военкомата. До этого стало известно, что пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге россиянина арестовали за подготовку теракта.

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Марина Совина
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