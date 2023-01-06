Турция продолжит переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа

Глава Минэнерго Турции Донмез заявил, что продолжит диалог с РФ об отсрочке оплаты газа

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара продолжит диалог с Москвой об отсрочке оплаты природного газа. Его слова приводит Haberturk.

«Ранее заключенные с РФ контракты продолжают действовать, мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов... Мы обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку [платежей]», — сказал турецкий министр.

Он добавил, что безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом. «До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало», — отметил Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным проект газового хаба. В ходе переговоров Эрдоган заверил Путина, что Анкара укрепила и продолжает укреплять необходимую для создания центра природного газа энергетическую инфраструктуру. Кроме того, президент Турции сообщил о подготовке дорожной карты по реализации проекта хаба.