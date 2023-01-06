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14:56, 6 января 2023Мир

В Нидерландах опознали труп российского арт-дилера спустя 10 лет

NL Times: полиция Нидерландов опознала труп российского арт-дилера Левина спустя 10 лет

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Полиция Нидерландов опознала труп российского арт-дилера Александра Левина, считавшегося пропавшим без вести, спустя почти 10 лет. Правоохранители заподозрили в убийстве российские спецслужбы, сообщает местное издание NL Times.

По информации издания, тело Левина, завернутое в синий пластик, обнаружили в реке Эй в Амстердаме 30 января 2013 года. Однако тогда личность убитого установить не удалось. В 2021 году полицейские вновь вернулись к расследованию и выяснили, что убитым был 65-летний российский торговец предметами искусства.

Следователи не хотели раскрывать имя жертвы до тех пор, пока не свяжутся с семьей Левина. Из-за боевых действий на Украине взаимодействие местных правоохранительных органов с российскими властями было прекращено, поэтому было решено раскрыть имя убитого в надежде выйти на связь с его родными. Полиция продолжает расследование убийства 10-летней давности: по одной из версий, он мог стать жертвой русской мафии или даже российских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 42-летней местной жительницы, совершенное 16 лет назад. Спустя годы полицейские установили личность преступника — 48-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии за аналогичное преступление. Выяснилось, что он увидел жертву ночью около дома, а затем затащил в подъезд и задушил.

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Виктория Кондратьева
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