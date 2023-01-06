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21:48, 6 января 2023Бывший СССР

Замглавы МИД Украины большими буквами потребовал у Запада новые вооружения

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у Запада больше оружия для ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник опубликовал запись в Twitter, в которой большими буквами потребовал у Запада больше оружия для Вооруженных сил страны.

«Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО», — подчеркнул дипломат.

Мельник добавил, что Западу следует предоставить Киеву новые вооружения в том же объеме, как США в 1941 году передавали по закону о ленд-лизе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению.

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Марина Совина
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