Замглавы МИД Украины большими буквами потребовал у Запада новые вооружения

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у Запада больше оружия для ВСУ

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник опубликовал запись в Twitter, в которой большими буквами потребовал у Запада больше оружия для Вооруженных сил страны.

«Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО», — подчеркнул дипломат.

Мельник добавил, что Западу следует предоставить Киеву новые вооружения в том же объеме, как США в 1941 году передавали по закону о ленд-лизе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению.

