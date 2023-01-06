Стал известен результат теста Никиты Михалкова на COVID-19

Mash: госпитализированный Никита Михалков сдал отрицательные тесты на коронавирус и грипп

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сдал отрицательные тесты на COVID-19 и грипп. О состоянии здоровья российского кинодеятеля стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, несмотря на отрицательный тест на коронавирус, у Михалкова диагностирована двусторонняя пневмония. Из-за этого у режиссера выявлена дыхательная недостаточность. Уточняется, что Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно, однако врачи все еще оценивают его состояние как тяжелое.

По информации телеканала «360», Михалкова поместили в реанимационное отделение больницы №52 в Москве. У него диагностирован грипп с признаками системного воспаления. Помимо этого, у Михалкова наблюдаются проблемы с кишечником. Отмечается, что режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс нормализован.

О госпитализации обладателя «Оскара» стало известно 5 января. Издание Baza сообщило, что Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. Позже издание заявило, что Михалкова перевели в реанимацию в одну из московских больниц.