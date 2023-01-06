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13:20, 6 января 2023Культура

Стали известны подробности госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию

«360»: Никита Михалков находится в реанимации с гриппом и проблемами с кишечником

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российского режиссера, председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова поместили в реанимационное отделение больницы №52 в Москве. О подробностях госпитализации кинодеятеля стало известно источнику телеканала «360».

По данным источника, режиссер находится в сознании. У него диагностирован грипп с признаками системного воспаления. Помимо этого, у Михалкова наблюдаются проблемы с кишечником. Отмечается, что режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс нормализован.

Издание Baza 6 января сообщило, что обладателя «Оскара» перевели в реанимацию одной из московских больниц. По данным издания, у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у режиссера диагностирован обычный грипп.

О госпитализации Никиты Михалкова стало известно 5 января. Издание Baza сообщило, что Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил свой источник.

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Варвара Кошечкина
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