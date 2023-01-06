Минобороны обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня

МО РФ заявило, что ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на объявление режима прекращения огня

Министерство обороны России обвинило Киев в нарушении режима прекращения огня. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы, несмотря на объявленное Москвой перемирие. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале.

«Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — подчеркнули в Минобороны.

Там уточнили, что на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза обстреляли позиции России из минометов, в районе Белогоровки Луганской народной республики открыли артиллерийский огонь. Восемь обстрелов также зафиксировано в Новопавловке Запорожской области.

Президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

