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18:37, 6 января 2023Экономика

Китай закупил предназначенную для Европы нефть

Bloomberg: Китай закупил предназначенную для импорта в Европу сырую нефть у Казахстана

Фото: Angus Mordant / Reuters

Китай закупает партии сырой нефти, которая предназначалась для импорта в европейские страны, пишет Bloomberg.

По данным трейдеров, Китай как крупнейший в мире импортер нефти уже купил пять миллионов баррелей нефти, преимущественно из Казахстана. Эксперты сравнили дневной поток поставок и пришли к выводу, что данный показатель — максимум с начала 2021 года.

В декабре 2022-го экспорт сырой российской нефти сократился на 22 процента по сравнению со средним показателем за предыдущие 11 месяцев. Это могло стать следствием слабого спроса, поскольку сейчас на российскую нефть осталась лишь небольшая группа покупателей, включая Индию, Китай, Турцию и Болгарию, считают аналитики.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

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Варвара Кошечкина
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