В Белоруссии придумали ответ на недружественные действия других стран
Власти Белоруссии в ответ на недружественные действия будут изымать иностранную собственность. Соответствующий закон, регламентирующий эту норму, опубликован в пятницу, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале страны.
В документе уточняется, что основанием для таких действия «является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий».
Решение принимается Советом Министров страны, после чего Госкомитет по имуществу обращается в экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.
Закон, как отмечается, направлен на обеспечение национальной безопасности страны, ее экономической стабильности, защиту интересов общества и государства. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
5 января пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что украинские военные устраивают провокации с использованием оружия в отношении белорусских пограничников. Инцидент был зафиксирован в районе пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка».