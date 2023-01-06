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09:52, 6 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии придумали ответ на недружественные действия других стран

Власти Белоруссии за недружественные действия будут изымать иностранную собственность

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти Белоруссии в ответ на недружественные действия будут изымать иностранную собственность. Соответствующий закон, регламентирующий эту норму, опубликован в пятницу, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале страны.

В документе уточняется, что основанием для таких действия «является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий».

Решение принимается Советом Министров страны, после чего Госкомитет по имуществу обращается в экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.

Закон, как отмечается, направлен на обеспечение национальной безопасности страны, ее экономической стабильности, защиту интересов общества и государства. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

5 января пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что украинские военные устраивают провокации с использованием оружия в отношении белорусских пограничников. Инцидент был зафиксирован в районе пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка».

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Евгения Куликова
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