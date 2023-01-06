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20:35, 6 января 2023Россия

На лечение в Самарскую область отправили 45 раненных российских военных

Губернатор Самарской области Азаров: в регион прибыли 45 раненных в Макеевке военных

Фото: Виталий Аньков / Reuters

На лечение в Самарскую область отправили 45 российских военных, раненых в городе Макеевке Донецкой народной республики. О прибытии группы пострадавших на лечение сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, передает Telegram-канал Sova.info.

До этого военные находились в госпитале в Ростове-на-Дону. По словам Азарова, в самарском госпитале для раненых создадут все необходимые условия и предоставят достойное лечение. «Работаем над тем, чтобы и следующая доставка наших бойцов, которые сейчас в ростовском госпитале, не откладывалась надолго», — добавил губернатор.

Александра Качан
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