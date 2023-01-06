Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 6 января 2023Мир

ООН назвала своей целью окончание конфликта на Украине

ООН назвала своей целью прекращение военного конфликта на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об отношении организации к поставкам западными странами оружия Киеву, отметил необходимость прекращение военного конфликта на Украине и назвал это главной целью, сообщает ТАСС.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта», — заявил он.

Дюжаррик подчеркнул, что добиться данного результата необходимо в соответствии как с Уставом ООН, так и с международным правом.

Ранее он прокомментировал сообщения об интенсивных боях на Украине на фоне объявления России о прекращении огня в Рождество, отметив, что организация не располагает данными о боестолкновениях. Дюжаррик отметил, что представители ООН располагаются таким образом, что у них нет возможности мониторить всю линию соприкосновения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против иранцев за поставку беспилотников России
В Белом доме высказались о сроках передачи Украине БМП Bradley
США выразили надежду на быстрое обучение ВСУ работе с переданными Киеву БМП
Россияне назвали броней популярную у детей в СССР зимнюю одежду
Минобороны обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня
Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев использованию Patriot
ООН назвала своей целью окончание конфликта на Украине
США выделили Украине крупнейший за все время пакет помощи
Американцы предложили перестать помогать Зеленскому после отказа от перемирия
Зеленскому предложили новую должность в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.