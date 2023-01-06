ООН назвала своей целью окончание конфликта на Украине

ООН назвала своей целью прекращение военного конфликта на Украине

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об отношении организации к поставкам западными странами оружия Киеву, отметил необходимость прекращение военного конфликта на Украине и назвал это главной целью, сообщает ТАСС.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта», — заявил он.

Дюжаррик подчеркнул, что добиться данного результата необходимо в соответствии как с Уставом ООН, так и с международным правом.

Ранее он прокомментировал сообщения об интенсивных боях на Украине на фоне объявления России о прекращении огня в Рождество, отметив, что организация не располагает данными о боестолкновениях. Дюжаррик отметил, что представители ООН располагаются таким образом, что у них нет возможности мониторить всю линию соприкосновения.