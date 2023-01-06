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07:24, 6 января 2023Россия

Врач назвал самые распространннные травмы в новогодние праздники

Врач Катулин: в новогодние праздники россияне чаще всего получают черепно-мозговые травмы

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Спортивный врач, травматолог Артем Катулин назвал самые распространенные травмы в новогодние праздники. Его слова приводит RT.

Специалист подчеркнул, что чаще всего пациенты обращаются с черепно-мозговыми травмами, переломами в области лучезапястных суставов нижних и верхних конечностей, а также вывихами плечевого сустава.

По его словам, такие травмы, как вывихи или переломы, чаще всего получены пациентами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, какими лекарственными препаратами стоит дополнить аптечку в период новогодних праздников. Эксперт отметил, что в связи с тем, что многие люди переедают, следует приобрести адсорбенты.

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Марина Совина
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