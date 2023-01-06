Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей США

Конгрессмен Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей США

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей. Трансляцию заседания ведет телеканал CBS.

«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей», — заявил Гетц.

Политик выразил уверенность, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.