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03:15, 6 января 2023Мир

Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей США

Конгрессмен Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей США

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей. Трансляцию заседания ведет телеканал CBS.

«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей», — заявил Гетц.

Политик выразил уверенность, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

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Марина Совина
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