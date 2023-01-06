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23:40, 6 января 2023Экономика

В Турции заявили о готовности инфраструктуры газового хаба

Минэнерго Турции заявило о готовности инфраструктуры площадки торговли газом для Европы

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Turk заявил о готовности инфраструктуры для создания газового хаба и площадки торговли газом для Европы.

«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова», — заявил глава Минэнерго.

Донмез добавил, что ведомство последние четыре года управляет торговой газовой платформой для национального турецкого рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура практически готовы.

Министр также сообщил, что Анкара ведет переговоры с другими странами о ценообразовании, учитывая ожидания зарубежных рынков.

О том, что Турция приступила к работам реализации предложенного Россией проекта газового хаба, стало известно 3 января. По словам Фатиха Донмеза, предварительные сроки подготовки — год. Политик также заявил, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти.

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Марина Совина
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