В Турции заявили о готовности инфраструктуры газового хаба

Минэнерго Турции заявило о готовности инфраструктуры площадки торговли газом для Европы

Министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Turk заявил о готовности инфраструктуры для создания газового хаба и площадки торговли газом для Европы.

«Сейчас мы завершаем разработку дорожной карты. Физическая инфраструктура у нас готова», — заявил глава Минэнерго.

Донмез добавил, что ведомство последние четыре года управляет торговой газовой платформой для национального турецкого рынка. Программное обеспечение и IT-инфраструктура практически готовы.

Министр также сообщил, что Анкара ведет переговоры с другими странами о ценообразовании, учитывая ожидания зарубежных рынков.

О том, что Турция приступила к работам реализации предложенного Россией проекта газового хаба, стало известно 3 января. По словам Фатиха Донмеза, предварительные сроки подготовки — год. Политик также заявил, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти.

