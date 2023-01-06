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21:04, 6 января 2023Мир

Зеленскому предложили новую должность в США

Американский ведущий Рубин предложил Зеленского на пост спикера палаты представителей США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского предложили назначить на пост спикера палаты представителей США. Об этом написал в соцсети Twitter американский ведущий политических ток-шоу и создатель YouTube-канала Rubin Дэйв Рубин.

Рубин предложил президенту новую должность. «Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?» — пошутил ведущий.

Ранее в январе в США прокомментировали отказ Зеленского от рождественского перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Конгрессмен-республиканец Пол Госар назвал такое решение политика неудивительным, отметив, что финансировать этот конфликт было бы безнравственно.

Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени. Перемирие будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне специальной военной операции (СВО). Позже Зеленский отверг предложение Москвы. Он объяснил свой отказ тем, что под предлогом тишины Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

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Александра Качан
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