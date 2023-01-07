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07:47, 7 января 2023Мир

В палате представителей Конгресса США в 14-й раз не смогли избрать спикера

В палате представителей Конгресса США в 14-й раз подряд не смогли избрать спикера

Фото: Jon Cherry / Reuters

В палате представителей Конгресса США прошел 14-й тур голосования за нового спикера, в результате чего ни один из кандидатов вновь не смог набрать требуемого количества голосов, сообщает РИА Новости.

По результатам голосования, наибольшую поддержку конгрессменов получил изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти, набрав 216 из необходимых 218 голосов. Его главный оппонент — демократ Хаким Джеффрис — получил 212 голосов. Законодатели обсуждают вопрос о назначении нового раунда голосования на понедельник, 9 января.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Ранее стало известно, что Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов. Уточняется, что сокращение бюджета является частью сделки, по итогам реализации которой политик якобы должен занять пост спикера палаты представителей.

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Марина Совина
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