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06:39, 7 января 2023Мир

Дело убийцы Абэ передано в прокуратуру

Kyodo сообщило, что дело убийцы Абэ передано в прокуратуру
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, смертельно ранившего в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, передано в прокуратуру, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Агентство сообщило, что мужчину также подозревают в нарушении закона об обороте оружия. Он должен пройти психиатрическую экспертизу с целью установить его дееспособность. Ожидается, что процедура завершится 10 января. После этого прокуратура до 13 января предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия.

Экс-премьер Японии Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля.

Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

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Марина Совина
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