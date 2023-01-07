Kyodo сообщило, что дело убийцы Абэ передано в прокуратуру

Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, смертельно ранившего в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, передано в прокуратуру, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Агентство сообщило, что мужчину также подозревают в нарушении закона об обороте оружия. Он должен пройти психиатрическую экспертизу с целью установить его дееспособность. Ожидается, что процедура завершится 10 января. После этого прокуратура до 13 января предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия.

Экс-премьер Японии Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля.

Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.