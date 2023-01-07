Назван новый потенциальный союзник России

Политолог Брутер заявил, что России необходимо укреплять отношения с Индонезией

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Ura.ru назвал страну, которая в настоящее время является новым потенциальным союзником России. По его мнению, Москве необходимо укреплять отношения с Индонезией.

Эксперт уточнил, что Индонезия является привлекательной страной для России, так как она обладает большим людским ресурсом, а также сохраняет нейтралитет в нынешней международной обстановке.

«Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема», — заявил он.

Брутер отметил, что в вопросе торговли с Индонезией имеются те же проблемы, что и в случае торговли с Китаем — недостаточное развитие железнодорожного направления между странами. Он уточнил, что в сегодня Индонезия является четвертой страной в мире по численности населения, а развитие отношений с ней давно представляет интерес для России. Политолог также подчеркнул, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС.

Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что Индонезия «пока в процессе» рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир». Он отметил, что власти рекомендовали индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования данных карт.