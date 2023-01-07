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00:10, 7 января 2023Мир

Пентагон отказался комментировать сообщения о «психической атаке» на Россию

Представитель Пентагона Купер не прокомментировала сообщения о «психической атаке» на РФ

Фото: Bai Xueqi/ Globallookpress.com

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер отказалась комментировать сообщения о якобы готовящейся «психической атаке» на Россию, передает ТАСС.

В ходе брифинга журналист попросил оценить публикацию журнала Foreign Policy о том, что российские власти допускают некую «психическую атаку» Запада, который будет манипулировать руководством страны с использованием гипноза, а также с помощью «неизвестных мистических и психических сил».

Представитель Пентагона не ответила на вопрос, есть ли в американском оборонном ведомстве люди или оружие, способные «проникнуть в мысли врага». «Мне нечего сказать на этот счет», — заявила Купер.

Ранее обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy заявил, что США почти удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией.

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Марина Совина
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