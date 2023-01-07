Силовые структуры
Бастрыкин распорядился возбудить дело из-за обысков в доме главы Херсонщины
Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обысков в доме Сальдо
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обысков в доме временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается на сайте ведомства.
«В рамках уголовного дела следователи СК России дадут правовую оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований Украины и иных структур, которые незаконно провели обыск в доме у врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в публикации.
6 января Государственное бюро расследований Украины провело обыск в доме Сальдо. В Киеве его обвиняют в коллаборационизме.