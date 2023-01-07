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16:22, 7 января 2023Спорт

Австралийский гонщик погиб во время заезда

Австралийский дрэг-гонщик Сэм Фенек погиб во время заезда
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Австралийский гонщик Сэм Фенек погиб во время соревнований по дрэг-рейсингу. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в Квинсленде на турнире New Year Nitro. Во время заезда против Кельвина Лайла машина Фенека вылетела за пределы трассы и врезалась в вышку для камеры. Спасти гонщика не удалось. В аварии также пострадал оператор. Мужчину доставили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Фенек выступал за команду Fabietti Racing Doorslammer. Уточняется, что в данный момент служба по безопасности труда и охране совместно с полицией Квинсленда проводит расследование аварии.

Дрэг-рейсинг — гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра.

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Андрей Стрельцов
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