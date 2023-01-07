Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:06, 7 января 2023Россия

Патриарх Кирилл назвал последствия раскола Украинской церкви

Патриарх Кирилл заявил, что раскол не дает Украинской церкви служить ее народу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Раскол мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Расколы действительно бросают вызов церкви, ее возможности нести достойное служение народу и обществу Украины», — назвал он последствия.

Ранее патриарх рассказал, что попытки расколоть православную церковь на Украине связаны с политическими целями нынешних властей бывшей советской республики.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве на Украине произошел церковный раскол. По инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви (КПЦ) Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата УПЦ КП) — образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую от КПЦ томос об автокефалии и перешедшую под его подчинение. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в начальной школе
Врач назвала способы облегчить симптомы аллергии на холод
Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США
В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
Патриарх Кирилл назвал последствия раскола Украинской церкви
Пентагон рассказал о помощи украинским военным в ремонте техники
Патриарх Кирилл назвал условие мира на Украине
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
Пентагон пообещал побуждать партнеров оказывать военную поддержку Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.