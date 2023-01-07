Патриарх Кирилл назвал последствия раскола Украинской церкви

Патриарх Кирилл заявил, что раскол не дает Украинской церкви служить ее народу

Раскол мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Расколы действительно бросают вызов церкви, ее возможности нести достойное служение народу и обществу Украины», — назвал он последствия.

Ранее патриарх рассказал, что попытки расколоть православную церковь на Украине связаны с политическими целями нынешних властей бывшей советской республики.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве на Украине произошел церковный раскол. По инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви (КПЦ) Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата УПЦ КП) — образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую от КПЦ томос об автокефалии и перешедшую под его подчинение. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.