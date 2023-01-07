В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой

Полиция Самары начала проверку видео, где мигранты глумятся над девушкой

В Самаре полиция начала проверку видео, на котором мигранты глумились над девушкой в бессознательном состоянии. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Двое граждан Средней Азии записали на видео издевательство, не стесняясь в выражении своих намерений в отношении пострадавшей.

Вскоре после появления кадров в сети самарские правоохранители установили личности мигрантов. 27-летних мужчин доставили в отдел полиции, где допросили. Сейчас по факту публикации ролика проводится проверка.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в Россию мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.