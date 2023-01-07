Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 7 января 2023Силовые структуры

В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой

Полиция Самары начала проверку видео, где мигранты глумятся над девушкой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самаре полиция начала проверку видео, на котором мигранты глумились над девушкой в бессознательном состоянии. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Двое граждан Средней Азии записали на видео издевательство, не стесняясь в выражении своих намерений в отношении пострадавшей.

Вскоре после появления кадров в сети самарские правоохранители установили личности мигрантов. 27-летних мужчин доставили в отдел полиции, где допросили. Сейчас по факту публикации ролика проводится проверка.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в Россию мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках
В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО
В Донецке заявили о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ
В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой
Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Месси в рекордный, пятый раз признали лучшим плеймейкером года
В Совфеде оценили влияние решения Макрона на конфликт на Украине
В НАТО заявили об угрозе союза России и Китая для западного мира
Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»
В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.